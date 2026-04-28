Kelly catechizzato da Spalletti | Vai! Avanza! Così posso giocare anche io! È successo durante Milan Juve

Durante la partita tra Milan e Juventus, l'allenatore ha urlato a un suo giocatore di avanzare sul campo, dicendo: «Vai! Avanza! Così posso giocare anche io!». L'episodio è stato riportato dai presenti e si è verificato nel corso dell'incontro tra le due squadre. Nessuna altra informazione sui motivi o sulle conseguenze di questa frase è stata resa nota.

Kelly catechizzato da Spalletti: «Vai! Avanza! Così posso giocare anche io!». È successo nelle fasi iniziali della partita tra Milan e Juve. Le telecamere di “ Bordocam”, in onda su DAZN, hanno svelato i retroscena di un inizio gara particolarmente nervoso per Luciano Spalletti durante la sfida tra Milan e Juventus. Il tecnico bianconero non ha affatto gradito la gestione del possesso palla dei suoi nei primi minuti, ritenendola troppo statica e priva di iniziativa. ULTIMISSIME JUVE LIVE: le principali notizie di giornata Inizialmente, Spalletti ha cercato di scuotere Bremer, esortandolo a velocizzare la manovra e a verticalizzare con maggiore convinzione verso Boga.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kelly catechizzato da Spalletti: «Vai! Avanza! Così posso giocare anche io!». È successo durante Milan Juve Notizie correlate Gol Sanchez o autogol Kelly? Cosa è successo durante Galatasaray Juvedi Francesco SpagnoloGol Sanchez o autogol Kelly? I bianconeri nel giro di undici minuti si trovano sotto 3-2 contro il Galatasaray. Bastoni fischiato anche durante Milan Inter: il difensore nel mirino dei tifosi rossoneri dopo la simulazione contro la Juve: cosa è successodi Redazione JuventusNews24Bastoni è stato fischiato anche durante Milan Inter dopo la simulazione contro la Juventus. Una raccolta di contenuti Pagina 1 | Spalletti show, resa dei conti Locatelli-Rabiot, Modric dalla linguaccia d'onore al ko: dietro Milan-JuveL'atteso 'Bordocam' di Dazn svela i retroscena del big match finito 0-0 tra la squadra di Allegri e i bianconeri ... tuttosport.com Spalletti: Champions? La Juve deve vincere diverse partite. E Vlahovic...Milan e Juve non vanno oltre lo 0-0 a San Siro, dividendosi la posta in palio al termine di una partita povera di emozioni. Spalletti ora a +3 sul tandem Roma-Como, a quattro giornate dalla fine del c ... corrieredellosport.it