Bastoni fischiato anche durante Milan Inter | il difensore nel mirino dei tifosi rossoneri dopo la simulazione contro la Juve | cosa è successo
Durante il match tra Milan e Inter, il difensore è stato fischiato dai tifosi rossoneri, in particolare dopo aver simulato un fallo durante la partita contro la Juventus. I fischi sono stati udibili nel corso del confronto tra le due squadre, suscitando reazioni tra i presenti allo stadio. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei commentatori, creando ulteriori discussioni sul comportamento del giocatore in campo.
Bastoni è stato fischiato anche durante Milan Inter dopo la simulazione contro la Juventus. Una situazione destinata a continuare per diverso tempo. Il clima del derby della Madonnina è sempre incandescente, ma l’ultima sfida ha riservato un’accoglienza particolarmente ostile a uno dei protagonisti più rappresentativi della Beneamata. Nonostante la sua indiscutibile caratura tecnica, il difensore mancino è finito nel mirino della tifoseria rossonera per tutta la durata dell’incontro. La cronaca parla chiaro: Bastoni fischiato anche in Milan Inter ogni volta che entrava in possesso del pallone. Questo atteggiamento non è passato inosservato, sottolineando quanto la simulazione contro la Juventus continua ad essere al centro di polemiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Bastoni fischiato anche in Como Inter: i tifosi continuano a non perdonargli la simulazione contro la Juventus! Cosa è successo
Leggi anche: Bastoni ancora fischiato in trasferta! Anche a Como i tifosi non gli perdonano la simulazione contro la Juventus. Ecco cosa è successo
Altri aggiornamenti su Milan Inter.
Temi più discussi: Bastoni paga ancora Inter-Juve: dopo Lecce, anche il Sinigaglia lo fischia a ogni pallone; Perché Bastoni viene fischiato durante Como-Inter: il motivo della contestazione verso il difensore nerazzurro; Il senso dei fischi a Bastoni; Bastoni, anche a Como una pioggia di fischi. Fabregas lo difende: Va protetto.
Milan-Inter, non c'è pace per Bastoni: pioggia di fischi a San Siro per il difensore(Adnkronos) - Non c'è pace per Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è ormai bersaglio continuo di fischi da parte delle tifoserie avversarie ed è quanto sta accadendo anche oggi, domenica 8 mar ... msn.com
Perché Bastoni viene fischiato dai tifosi del Milan nel derby: il difensore nerazzurro ancora contestatoIl difensore dell'Inter ancora nel mirino dei tifosi avversario, fischi assordanti per Bastoni ad ogni tocco di palla anche durante il derby contro il Milan. msn.com
36' GOL MILAN: Estupinan sblocca il derby #MilanInter 1-0 - facebook.com facebook
#ACMilan 1-0 #Inter : Pervis Estupinan! #MilanInter #SerieA #DerbyMilano #SerieAEnilive #Calcio #DerbyDellaMadonnina x.com