Bastoni fischiato anche durante Milan Inter | il difensore nel mirino dei tifosi rossoneri dopo la simulazione contro la Juve | cosa è successo

Durante il match tra Milan e Inter, il difensore è stato fischiato dai tifosi rossoneri, in particolare dopo aver simulato un fallo durante la partita contro la Juventus. I fischi sono stati udibili nel corso del confronto tra le due squadre, suscitando reazioni tra i presenti allo stadio. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei commentatori, creando ulteriori discussioni sul comportamento del giocatore in campo.