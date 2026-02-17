Gol Sanchez o autogol Kelly? Cosa è successo durante Galatasaray Juve

Durante la partita tra Galatasaray e Juventus, Sanchez ha segnato un gol e Kelly ha realizzato un autogol, creando confusione tra tifosi e giocatori. In soli 11 minuti, la squadra torinese si è trovata in svantaggio per 3-2, dopo essere passata in vantaggio inizialmente.

di Francesco Spagnolo Gol Sanchez o autogol Kelly? I bianconeri nel giro di undici minuti si trovano sotto 3-2 contro il Galatasaray. La Juve è chiamata alla rimonta. La partita si complica nuovamente per la squadra di Spalletti, che subisce il ritorno di fiamma dei padroni di casa su un'azione da palla ferma. I bianconeri tornano sotto nel risultato a causa di una rete durante un calcio piazzato dal limite dell'area. La Juventus si trova sotto ad inizio ripresa: sulla punizione testa e in porta di Sara, la traiettoria del pallone viene sporcata in modo decisivo nel cuore dell'area di rigore.