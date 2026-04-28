Durante la cerimonia dell’Anzac Day dello scorso 25 aprile, Kate Middleton ha attirato l’attenzione indossando un completo che ricordava molto quello della principessa Diana. La duchessa di Cambridge, presente per la prima volta all’evento insieme alla Principessa Anna, ha scelto un abbigliamento che ha suscitato paragoni con lo stile della defunta principessa, 31 anni dopo. La sua partecipazione ha avuto un ruolo di rilievo nella commemorazione ufficiale.

Kate Middleton ha fatto scalpore durante la commemorazione dell’ Anzac Day cui ha partecipato per la prima volta lo scorso 25 aprile, accanto alla Principessa Anna. La moglie di William ha quindi ricoperto un ruolo essenziale in rappresentanza di Re Carlo, segnando non solo il profondo legame con il suocero ma anche l’importanza che sta acquisendo a Palazzo in quanto futura Regina consorte. Kate sta dunque consolidando il suo ruolo ufficiale ma anche quello ufficioso di vera erede di Lady Diana. Kate Middleton, perché è la nuova Diana. La morte prematura di Diana ha lasciato un vuoto incolmabile. Anche se non sarebbe mai diventata Regina a...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton è la vera nuova Diana: stesso look 31 anni dopo

Charles III, le roi maudit

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