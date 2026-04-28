Karoline Leavitt attacca Jimmy Kimmel per i commenti su Melania Trump

Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha commentato in modo critico le affermazioni di Jimmy Kimmel, che durante il suo show aveva definito Melania Trump come “una vedova in attesa”. La Leavitt ha espresso disappunto per le parole del conduttore, ritenendole offensive e inappropriati. La discussione si è concentrata sulla descrizione pubblica fatta da Kimmel nei confronti dell'ex first lady.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha criticato duramente il conduttore Jimmy Kimmel per aver definito Melania Trump “una vedova in attesa” durante il suo show. Leavitt ha definito le parole di Kimmel “disgustose” e ha sottolineato l’inadeguatezza del commento, che aveva fatto riferimento, ironicamente, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Torre dei Conti, Cgil ricorda Octav Stroici con la figlia Alina: “Tanti come papà. Non dimentichiamo” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Karoline Leavitt attacca Jimmy Kimmel per i commenti su Melania Trump ‘WHO SAYS THAT’ Karoline Leavitt TORCHES Jimmy Kimmel For CONTROVERSIAL Remark On Melania Trump Notizie correlate Trump contro Jimmy Kimmel: “Licenziatelo subito”. Nuovo scontro dopo una battuta su MelaniaAltissima tensione tra il presidente e il volto televisivo, colpevole di avere fatto una battuta sulla First Lady, definita "vedova in attesa". Leggi anche: Jimmy Kimmel su Melania Trump "bella come una vedova in attesa", la battuta fa infuriare: "Va licenziato" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Casa Bianca ringrazia il Secret Service e attacca: Il culto dell'odio della sinistra ha rischiato di colpire ancora; Donald e Melania Trump contro Jimmy Kimmel: Va licenziato subito da Abc e Disney; Melania vedova in attesa, Jimmy Kimmel fa infuriare i Trump; Trump contro Jimmy Kimmel: Licenziatelo subito. Nuovo scontro dopo una battuta su Melania. Karoline Leavitt attacca Jimmy Kimmel per i commenti su Melania Trump(LaPresse) - La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha criticato duramente il conduttore Jimmy Kimmel per aver definito Melania Trump una vedova in attesa durante il suo show. Leavitt ha ... stream24.ilsole24ore.com Karoline Leavitt dalla Casa Bianca: «Le parole di Jimmy Kimmel su Melania Trump? Una retorica delirante»(LaPresse) - La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha criticato duramente il conduttore Jimmy Kimmel per aver definito Melania Trump una vedova in attesa durante il suo show. Leavitt ha ... msn.com Money.it. . "Ci saranno colpi sparati in sala": le parole di Leavitt prima dell'attacco a Trump Poche ore prima dell’attacco armato all'Hotel Hilton di Washington, una dichiarazione della portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha fatto il giro del web. Durant facebook Una frase ambigua e le polemiche esplodono online. La portavoce della Casa #Bianca Karoline #Leavitt, parlando a Fox News prima della cena dei corrispondenti, aveva anticipato il discorso di Donald #Trump dicendo: “Stasera ci saranno delle sparate”. x.com