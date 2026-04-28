Un attaccante inglese ha segnato 54 gol in questa stagione, superando i 53 realizzati dalla squadra di Allegri. Nella semifinale di Champions League, il giocatore ha segnato un calcio di rigore contro il PSG. La sua prestazione personale risulta superiore a quella della squadra di riferimento in termini di gol segnati. La partita si è conclusa con un risultato che ha portato a una vittoria importante per il club.

Il gigante Harry ha raggiunto quota 54 gol. Quest’anno ha segnato più lui, da solo, che tutto il Milan. La formazione di Allegri, mettendo tutti insieme i suoi sedici marcatori, fin qui è arrivata a segnare 53 gol: uno in meno rispetto a Kane, il centravanti del Bayern Monaco. L’ultimo sigillo del centravanti è arrivato dagli undici metri, sul calcio di rigore concesso nel corso del primo tempo della semifinale di Champions League contro il Psg. E così, tenendo un confronto ideale con quanto fatto finora dal Milan, il confronto con i migliori marcatori rossoneri - Leao e Pulisic, entrambi a quota 10 - non regge neanche. Un dato che mette in evidenza le eccezionali doti realizzative dell'ex Tottenham, anche se la sterilità offensiva della squadra di Allegri ha impedito al Milan di dare fastidio all'Inter per lo scudetto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kane da solo meglio di tutto il Milan: l'inglese ha segnato 54 gol, la squadra di Allegri 53!

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