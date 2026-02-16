Pohjanpalo re del gol in Italia! In Europa più di lui hanno segnato solo Kane Mbappé e Haaland

Pohjanpalo ha segnato 16 gol in 25 partite e sogna di portare il Palermo in Serie A dopo nove anni, mentre continua a ricevere consigli dal suo allenatore, Pippo Inzaghi.

Chiamatelo re dei gol. Joel Pohjanpalo è una sentenza, lo dicono i numeri: 16 reti in 25 partite di Serie B, di cui ben 4 nelle ultime 4 gare. In Italia, dalla A alla C, nessuno ha fatto meglio. Il bomber del Palermo ha realizzato due gol in più di Lautaro in campionato. Addirittura otto rispetto ai vari Pulisic, Douvikas, Hojlund, Yildiz e Nico Paz. È il pericolo numero uno per le difese avversarie. Allargando l’analisi delle statistiche ai top cinque campionati europei (seconde divisioni comprese) appena quattro giocatori hanno superato l’ex Venezia: Kane in Bundesliga (26), Mbappé in Liga (23), Haaland (22) e Igor Thiago in Premier (17). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

