Riccardo Trevisani non ha peli sulla lingua. Durante il suo intervento nel podcast 'Centrocampo', ha attaccato duramente Allegri, sostenendo che vince solo quando ha una squadra superiore. Ha anche detto che Spalletti è meglio di lui, senza troppi giri di parole. La critica arriva a pochi giorni dalla sconfitta del Milan, che sembra mettere in discussione il lavoro del tecnico rossonero.

Il Milan sta vivendo una stagione positiva. Secondo posto in classifica, quattro punti di vantaggio sul quarto posto (con una partita in meno) e 22 risultati utili consecutivi. Uno degli artefici di questi risultati è Massimiliano Allegri, che è riuscito a rivitalizzare l'ambiente rossonero dopo la deludente stagione 2024-2025. Uno dei più grandi detrattori dell'allenatore toscano è Riccardo Trevisani che, ospite al podcast 'Centrocampo', ha fornito la sua visione sull'operato del tecnico del Milan. Ecco le sue parole. Su Allegri: "Vinceva quando la Juventus era nettamente la squadra più forte del campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Trevisani durissimo: “Allegri vince solo quando ha la squadra più forte. Spalletti è meglio di lui”

Approfondimenti su Milan Trevisani

A poche ore dai grandi appuntamenti stagionali, il dibattito sulla qualità tecnica di Allegri si riaccende.

Riccardo Trevisani ha commentato il momento del Milan, definendolo una squadra forte che potrebbe giocare anche molto meglio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan Trevisani

Milan, arriva una critica pesante per Allegri: tecnico rossonero ‘sotto accusa’Il Milan finisce nel mirino di un noto giornalista per un motivo in particolare: parole durissime nei confronti di Allegri. spaziomilan.it

Trevisani: 'Ha vinto' è un giudizio che non conta una mazza: Allegri ha allenato la Juve che era 20 punti più forte della seconda. Io vedo le partiteRiccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Centrocampo Podcast su Massimiliano Allegri: Se Allegri quest’anno vince lo scudetto ci si inchina e gli ... milannews.it

Trevisani sul Milan e su Allegri Le dichiarazioni https://milanworld.net/threads/trevisani-allegri-pronto-ad-inchinarmi-ma-il-gioco.158553/#post-3617378 #Milan #Allegri #Calcio #News - facebook.com facebook

Le parole di Riccardo Trevisani sul gioco del Milan di Allegri. #MilanNews24 x.com