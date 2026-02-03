Spara alla ex moglie col fucile a pallettoni lei dà l' allarme | Aiuto mi vuole uccidere Il movente delle notifiche giudiziarie

Un uomo di 38 anni, Valentino Salomone, ha aperto il fuoco contro l’ex moglie con un fucile a pallettoni. La donna ha chiamato subito i carabinieri: “Aiuto, mi vuole uccidere”. L’episodio si è verificato nella zona di Benevento, dove Salomone lavorava come guardia giurata e custode di alcuni impianti eolici. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre lui ha sparato diversi colpi prima di essere fermato. La ricostruzione degli eventi e le motivazioni dietro questa violenta escalation

La rabbia, la presa salda sull'arma, poi i colpi. Valentino Salomone, guardia giurata di 38 anni che lavorava come custode di alcuni impianti eolici nella zona di Benevento, ha sparato tre colpi alla moglie di 46 anni, da cui si stava separando, ferendola gravemente. Dopo la chiamata disperata della vittima in cerca di aiuto e l'arrivo dei soccorsi, l'uomo - ancora nei dintorni, seduto e in silenzio e con in mano il fucile caricato a pallettoni - è stato portato in caserma per essere interrogato e fare luce sull'accaduto. La dinamica La sparatoria è avvenuta nell'abitazione della coppia, alla periferia di Paduli, in località «Femmina Arsa».

