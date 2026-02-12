Bivacco in casolare abbandonato | tre espulsi

Ieri a Padova, la polizia ha svolto controlli in alcuni edifici abbandonati della città. Durante i controlli, tre persone sono state identificate e poi allontanate dai locali. Le operazioni sono scattate su disposizione del questore Marco Odorisio, che ha deciso di intervenire in zone segnate da bivacchi e presenza di senza fissa dimora. I controlli continueranno per prevenire situazioni di degrado e garantire più sicurezza in città.

Ieri 11 febbraio sono stati effettuati mirati servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal questore di Padova Marco Odorisio, in alcune aree della città caratterizzate dalla presenza di edifici abbandonati, segnalati come possibili luoghi di ritrovo e bivacco di senza fissa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Padova Questura Catania, trovate tre pistole e munizioni nascoste in un casolare abbandonato Nel parco del rione Monte Po a Catania, i militari della Guardia di Finanza hanno rinvenuto tre pistole e munizioni nascosti in un casolare abbandonato, sequestrando un importante arsenale illegale. Spacciavano cocaina in un casolare abbandonato, 2 arrestati La polizia di Arezzo ha arrestato due uomini, un italiano e un albanese, entrambi di 40 anni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Padova Questura Argomenti discussi: Bivacco in casolare abbandonato: tre espulsi. Bivacco in casolare abbandonato: tre espulsiIeri 11 febbraio sono stati effettuati mirati servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal questore di Padova Marco Odorisio, in alcune aree della città caratterizzate dalla presenza ... padovaoggi.it Casolare abbandonato diventa base di spaccioIl pregiudicato marocchino di 24 anni, senza fissa dimora in Italia, è stato rinviato a giudizio: aveva un etto di cocaina da smerciare nel Fermano ... msn.com Davide Curti. . MASONE di REGGIO EMILIA - Via Della Pace, una strada di campagna che conduce a Marmirolo, c'è un casolare pericolante abbandonato al degrado e incuria da anni. Oggi il casolare e occupato da abusivi che ci vivono in abbandono sociale - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.