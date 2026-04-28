? Cosa sapere Il film No Good Men di Shahrbanoo Sadat esce nelle sale italiane il 28 maggio.. L'opera ha aperto la Berlinale 2026 raccontando la Kabul del 2021 prima dei talebani.. Il trailer esclusivo di No Good Men rivela l’ultimo respiro di Kabul nel 2021, portando nelle sale italiane dal 28 maggio la visione potente di Shahrbanoo Sadat, film che ha aperto la Berlinale 2026. La distribuzione italiana è affidata a Be Water e il lungometraggio si presenta come un incrocio insolito tra le dinamiche di una commedia romantica e la gravità del racconto. La storia si concentra su Naru, una professionista di trent’anni che lavora come cameraman presso una stazione televisiva locale, la cui vita privata è segnata da un matrimonio conclusosi e da una carriera professionale in costante precarietà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kabul 2021: l’amore sfida l’ombra dei talebani in No Good Men

Notizie correlate

«No Good Men», tra le scelte quotidiane di una donna a KabulBerlinale 76 Il film di apertura diretto da Shahrbanoo Sadat, la pressione del patriarcato prima dei talebani.

Leggi anche: Alla Berlinale arriva il coraggio di Shahrbanoo Sadat, la regista afghana che sfida il regime dei talebani con una commedia romantica nata nell'ombra