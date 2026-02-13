No Good Men tra le scelte quotidiane di una donna a Kabul

Shahrbanoo Sadat ha deciso di raccontare la vita di una donna a Kabul, scegliendo di mettere in luce le sue scelte quotidiane in un contesto difficile. La regista ha spiegato di aver evitato finora questo soggetto perché temeva di semplificare la complessità della realtà femminile in Afghanistan. Ora, con il suo nuovo film «No Good Men», vuole mostrare come le donne affrontino le restrizioni e le sfide di ogni giorno, cercando di trovare un equilibrio tra desideri e limiti imposti dalla società. La storia si concentra sul modo in cui questa donna, tra decisioni e compromessi, cerca

Berlinale 76 Il film di apertura diretto da Shahrbanoo Sadat, la pressione del patriarcato prima dei talebani. Una giornalista relegata alla posta del cuore, la difficile indipendenza, i matrimoni combinati