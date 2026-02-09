Juventus Women Cristiana Girelli eletta calciatrice del mese dall’AIC Il comunicato ufficiale del club bianconero

La Juventus Women annuncia che Cristiana Girelli è stata scelta come calciatrice del mese dall’AIC. La società ha diffuso il comunicato ufficiale, confermando ancora una volta le ottime prestazioni della sua attaccante. Girelli si conferma un elemento fondamentale per il team e riceve questa considerazione dopo le sue recenti prestazioni sul campo.

Cristiana Girelli della Juventus Women è stata eletta calciatrice del mese dall'AIC. Vediamo il comunicato ufficiale della società bianconera. Ancora una volta Cristiana Girelli è stata premiata come miglior calciatrice del mese dall'AIC. Un premio strameritato per la bianconera, celebrato alla grande anche dalla Juventus, che ha emesso un comunicato ufficiale. IL COMUNICATO – «Ci sono calciatrici che segnano gol. E poi ce ne sono alcune che danno un senso al tempo, rendendo naturale ciò che naturale non è. Gennaio, per la Juventus Women, è passato anche da qui: dalla solita presenza costante e decisiva di Cristiana Girelli.

La Juventus Women ha annunciato ufficialmente di aver risolto il contratto con Lysianne Proulx.

Unicredit è diventata il nuovo partner ufficiale della Juventus, rafforzando la collaborazione tra il club e l’istituto finanziario.

Juventus Women, il trionfo nella Serie A Women's Cup

