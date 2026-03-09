Juventus Women ufficiale il rinnovo del contratto di Martina Rosucci Il comunicato del club bianconero

La Juventus Women ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Martina Rosucci, che sarà in vigore fino al 2027. La società ha pubblicato un comunicato in cui conferma la conclusione dell’accordo con la centrocampista. Rosucci continuerà quindi a far parte della rosa bianconera per le prossime stagioni. La notizia è stata resa nota attraverso i canali ufficiali del club.

Juventus Women, arriva l'ufficialità del rinnovo del contratto di Martina Rosucci fino al 2027. Il comunicato del club bianconero. Martina Rosucci ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto con la Juventus Women. Di seguito il comunicato del club bianconero. IL COMUNICATO – « Martina Rosucci rinnova il proprio contratto con la Juventus Women fino al 30 giugno 2027, proseguendo il percorso iniziato in bianconero nel 2017 e consolidando il suo ruolo all'interno della squadra. Un accordo che la porterà a tagliare il traguardo della decima stagione con la maglia della Juventus, ulteriore testimonianza del legame profondo costruito nel tempo con il Club.