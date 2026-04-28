Juventus | Stiller sotto i riflettori

La Juventus sta lavorando attivamente sul mercato e ha messo nel mirino un centrocampista dello Stoccarda. Il giocatore, considerato una possibile soluzione per rafforzare il reparto di metà campo, sta attirando l’attenzione dei dirigenti bianconeri. La trattativa sta prendendo forma e nei prossimi giorni potrebbero arrivare aggiornamenti ufficiali sulla possibile acquisizione.

La Juventus sta accelerando sul mercato e uno dei nomi che sta guadagnando sempre più spazio è quello di Angelo Stiller, centrocampista dello Stoccarda considerato ideale per rinforzare la regia bianconera. Non si tratta però di una semplice idea, ma di una situazione che potrebbe evolversi rapidamente per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Stiller sotto i riflettori RESMI, Robertson Tinggalkan LiverpoolLewandowski Gabung MilanDiobok-obok,Madrid Kepincut Olise Notizie correlate Juventus: Kessiè sotto i riflettoriLa Juventus tiene d’occhio con attenzione Franck Kessié in vista del calciomercato estivo 2026: il centrocampista ivoriano, 29 anni (compirà 30 a... Juventus: Bernardo Silva sotto i riflettoriLa Juventus di Luciano Spalletti non perde tempo e accelera sul mercato estivo 2026, con un obiettivo di lusso a parametro zero: Bernardo Silva. Altri aggiornamenti Temi più discussi: È da Juventus!, svolta in regia: Comolli cerca il metronomo perfetto per Spalletti; Edicola - Juve sempre su Lewandowski e piace Stiller dello Stoccarda. Roma-Malen, riscatto scontato; Tuttosport - Juventus su Angelo Stiller: chi è il playmaker dello Stoccarda sponsorizzato da Toni Kroos. Clausola rescissoria e concorren; Juventus hold initial meeting for Stuttgart’s Angelo Stiller. TJ - Juventus, incontro per Angelo Stiller. Si valuterà a fine stagioneQuando sei più sotto i riflettori, più cose possono colpirti e influenzarti. All'inizio della mia carriera, mi influenzavano di più. Ora ho imparato che non ... tuttojuve.com Juventus, incontro conoscitivo per Stiller. Ha una clausola risolutoria da 36 milioniLa Juventus ha già incontrato, nei giorni scorsi, gli agenti di Angelo Stiller, centrocampista di proprietà dello Stoccarda. I bianconeri. tuttomercatoweb.com Secondo l’ex Juventus Alessio #Tacchinardi è colpa di Massimiliano #Allegri e del modo in cui fa giocare le squadre se il livello della partita di ieri è stato basso. - facebook.com facebook “Meglio secondi che primi”: la ‘nuova’ corsa di Napoli, @acmilan e Juventus - #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com