Juventus | Bernardo Silva sotto i riflettori

La Juventus di Luciano Spalletti sta puntando forte sul mercato estivo 2026 e ha messo nel mirino Bernardo Silva, un obiettivo di livello internazionale. La società ha avviato trattative per portare il centrocampista portoghese a parametro zero, e l’operazione è in fase di definizione. Silva è al centro delle attenzioni dei bianconeri, che intendono rafforzare la rosa con un acquisto di grande caratura.

La Juventus di Luciano Spalletti non perde tempo e accelera sul mercato estivo 2026, con un obiettivo di lusso a parametro zero: Bernardo Silva. Il regista portoghese del Manchester City, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, è diventato una priorità per i bianconeri. Secondo Sportpaper del 19 marzo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Bernardo Silva sotto i riflettori Articoli correlati Juventus: riflettori su Bernardo SilvaLa Juventus di Luciano Spalletti accelera sul mercato estivo 2026 e punta forte su Bernardo Sil va, il regista portoghese del Manchester City in... Juventus, Di Canio “Bernardo Silva vuole la Juventus”Di Canio: “Bernardo Silva vuole la Juventus” Dagli studi di Sky Sport, il commentatore Paolo Di Canio ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato... JUVENTUS FAI DI TUTTO PER CONVINCERE BERNARDO SILVA Tutto quello che riguarda Bernardo Silva Temi più discussi: Spalletti rinnova e decide chi resta alla Juventus: Bernardo Silva il grande obiettivo di mercato; Bernardo Silva-Juve? Francisco Conceicao risponde ai rumors sul connazionale in conferenza stampa; Conceiçao, che stoccata a Roma e Como: Per me è più forte la Juventus e...; Sarri: Bello riavere i tifosi all'Olimpico, andrò a salutarli sotto la curva. Modric è un mostro di umiltà. Juventus su Bernardo Silva, c'è l'ostacolo ingaggio ma conterà il volere del giocatoreA fine stagione Bernardo Silva lascerà il Manchester City a parametro zero e una delle squadre più interessate al giocatore portoghese è la Juventus che da tempo ha messo ... tuttojuve.com Bernardo Silva-Juventus, Moretto: I bianconeri si stanno informando sui costiNonostante il rosso rimediato al 20' di Manchester City-Real Madrid, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League (terminato 1-2 per i Blancos), Bernardo Silva è ... tuttojuve.com Secondo Matteo #Moretto, la #Juve è in prima fila per #BernardoSilva I bianconeri stanno studiando la fattibilità del colpo a parametro zero Secondo voi può essere la mossa giusta per rinforzare il centrocampo - facebook.com facebook Leadership e qualità per provare a vincere subito: #BernardoSilva sarebbe l'uomo giusto per la nuova #Juventus x.com