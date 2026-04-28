Juventus Ravanelli David inadeguato Ecco chi prenderei…
Fabrizio Ravanelli ha commentato la situazione dell’attacco della Juventus, evidenziando le difficoltà del reparto offensivo. Nell’intervista rilasciata a una testata sportiva, l’ex calciatore ha espresso giudizi critici sul rendimento di alcuni attaccanti e ha suggerito possibili alternative. La sua analisi si concentra in particolare su Jonathan David, ritenuto inadeguato per le aspettative del club. Le sue parole si inseriscono nel quadro di una fase complessa per la squadra.
Ravanelli bacchetta l’attacco: “A David è pesato il salto di qualità”. Fabrizio Ravanelli, indimenticato bomber bianconero, analizza senza filtri in un intervista a Gazzetta la crisi del reparto offensivo della Juventus, puntando il dito in particolare su Jonathan David. Secondo “Penna Bianca”, l’attaccante canadese non è riuscito a L'articolo Juventus, Ravanelli “David inadeguato. Ecco chi prenderei.” proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Ravanelli ed il guanto di Aldair (Juventus-Roma 1994-95).
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