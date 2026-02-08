Juventus Ravanelli David è un top En-Nesyri non c’entrava niente

Ravanelli ha detto che David è un top e che En-Nesyri non c’entrava niente. Ha anche parlato del miglioramento della squadra sotto la guida di Luciano Spalletti. Secondo l’ex attaccante, i bianconeri stanno andando nella direzione giusta e hanno raggiunto un livello superiore.

Ravanelli ha parlato in una recente intervista del grande progresso fatto dalla Juventus grazie a Luciano Spalletti. Le parole di Ravanelli "È merito di Luciano. Parlerei di effetto Spalletti davvero positivo sulla squadra e sull'ambiente. Nonostante qualche sconfitta come quelle contro il Cagliari in campionato e l'Atalanta in Coppa Italia,

