Juventus Ravanelli | David e Openda? Poca personalità Lewandowski? Andrei su Osimhen…

Fabrizio Ravanelli ha commentato la stagione della Juventus, concentrandosi sul reparto offensivo. Ha parlato di alcuni attaccanti come David e Openda, definendoli con poca personalità, e ha espresso preferenza per Osimhen rispetto a Lewandowski. Ha anche menzionato Vlahovic, sottolineando che può essere utile ma richiede maggiori spessore e continuità nel rendimento. Le sue osservazioni riguardano principalmente le scelte e le caratteristiche dei giocatori coinvolti.

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Vecchia Signora, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, analizzando in particolare la stagione del reparto offensivo bianconero: “Vlahovic può essere utile, ma serve necessariamente maggiore spessore”. “Lewandowski è un campione, ma la Juve necessita di giovani.”. Nella prima parte dell’intervista, Giovanni Albanese pone immediatamente l’accento sui numerosi problemi riscontrati in attacco dalla squadra di Luciano Spalletti, tra i quali è necessario evidenziare il lungo stop per infortunio di Dusan Vlahovic e il rendimento sicuramente non all’altezza delle aspettative di David e Openda, così Ravanelli spiega: “Alla Juve è mancato di sicuro un finalizzatore, Vlahovic è stato fuori a lungo.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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