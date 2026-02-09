L’ex attaccante Ravanelli non risparmia le critiche agli arbitri italiani, accusandoli di mancanza di personalità e di aver “rubato” rigori. La sua voce si aggiunge al coro di proteste che infiamma la Serie A, proprio mentre si avvicinano i turni in programma. Ravanelli suggerisce anche che la Juventus abbia bisogno di Osimhen per migliorare le proprie chance.

Il sistema arbitrale italiano finisce nel mirino di una critica feroce che coinvolge l’AIA e la FIGC, proprio mentre la Serie A si prepara ai posticipi di campionato. A scuotere il panorama calcistico è Fabrizio Ravanelli: intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, l’ex attaccante ha denunciato una deriva etica preoccupante, parlando apertamente di una caccia sistematica al rigore “rubato”. Secondo l’analisi di Ravanelli, il calcio italiano sta perdendo credibilità a causa di calciatori che puntano a ingannare il direttore di gara e di arbitri che, privati di personalità, si affidano eccessivamente alla tecnologia. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Ravanelli attacca: “Arbitri senza personalità e rigori rubati. Juve? Serve Osimhen”

Il dibattito sull’arbitraggio e sull’uso del VAR torna al centro dell’attenzione, dopo la recente partita Napoli-Verona.

