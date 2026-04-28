Juventus | Ordonez Rudiger e Huijsen se parte Bremer

La Juventus valuta diverse opzioni per rafforzare la difesa nel caso in cui il difensore Bremer lasci la squadra. Tra le possibilità ci sono l'acquisto di Ordonez e Rudiger, mentre si prende in considerazione anche il ritorno di Huijsen. La società sta monitorando le situazioni di questi giocatori per valutare eventuali mosse sul mercato. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

In caso di partenza di Bremer, la Juventus studia nuovi colpi per rinforzare la difesa con Ordonez e Rudiger o il ritorno di Huijsen. Rudiger o Huijsen biss? Il rinforzo può arrivare da Madrid. Antonio Rüdiger è stato accostato con insistenza ai colori bianconeri come possibile pilastro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Ordonez, Rudiger e Huijsen se parte Bremer Notizie correlate Leggi anche: Juventus, se parte Bremer l’obbiettivo è Kim Leggi anche: Rudiger alla Juventus solo senza Bremer: può esserne il sostituto. La situazione Aggiornamenti e dibattiti Juventus, Bremer apre all'addio c'è Ordonez in pole: rivoluzione in vista per SpallettiPorte scorrevoli alla Juventus, che più di ogni altro club italiano ha bisogno di tornare a competere per il vertice. Perché da troppi anni il quarto posto è l’unico obiettivo dei bianconeri: storia e ... sport.virgilio.it Juventus vicina a Joel Ordonez: Operazione da 40 milioni di euroLa Juventus sarebbe vicinissima all'acquisto di Joel Ordonez, difensore centrale del Bruges che disputerà il Mondiale con la Nazionale dell'Ecuador. areanapoli.it