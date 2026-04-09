La Juventus Next Gen ha ottenuto la qualificazione ai playoff di Serie C, confermando il buon andamento della squadra dalla sua nascita nel 2018. Dal suo debutto, la formazione ha preso parte alle fasi finali del campionato in diverse occasioni, consolidando la propria presenza nel torneo. La qualificazione di quest'anno rappresenta un nuovo passo in questa evoluzione, proseguendo un percorso iniziato otto anni fa.

di Marco Baridon Juventus Next Gen ha centrato matematicamente la qualificazione ai playoff di Serie C! Dal 2018 ad oggi, ecco il rendimento della Seconda squadra. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen, in virtù del successo per 2-1 contro la Ternana, ha staccato aritmeticamente il pass per i playoff di Serie C. Ma come è andata la Seconda squadra bianconera dal 2018 ad oggi nelle fasi finali? Ecco la cronistoria completa.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Le prime stagioni come “Juventus U23”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen qualificata ai playoff di Serie C! Tuffo nella storia: dal 2018 ad oggi, com’è andata la Seconda squadra alle fasi finali

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