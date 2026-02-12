Juventus Next Gen Sambenedettese 4-2 | 100 vittorie nella storia! Prova di forza dei bianconeri e brividi finali

La Juventus Next Gen batte la Sambenedettese 4-2 e conquista la sua centesima vittoria nella storia. La squadra di casa mette in mostra forza e determinazione, ma subisce qualche brivido negli ultimi minuti. La partita si gioca davanti a un pubblico appassionato e si conclude con un risultato importante per il cammino dei bianconeri in Serie C.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Sambenedettese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Juventus Next Gen – reduce da due vittorie consecutive (10 risultati utili nelle ultime 11 partite) – che oggi ospitava la Sambenedettese. Bianconeri che centrano la terza vittoria di fila e la 100^ vittoria nella storia imponendosi 4-2. Juventus Next Gen Sambenedettese 4-2: sintesi e moviola. FISCHIO FINALE 90’+5? GOL ANNULLATO AMARADIO – Segna l’attaccante ma viene annullato tutto per fuorigioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Sambenedettese 4-2: 100 vittorie nella storia! Prova di forza dei bianconeri (e brividi finali) Approfondimenti su Juventus Next Gen Juventus Next Gen Sambenedettese 0-0 LIVE: subito doppio brivido per i bianconeri La partita tra Juventus Next Gen e Sambenedettese si è chiusa sullo 0-0, ma ha regalato subito due grandi emozioni per i bianconeri. Juventus Next Gen Sambenedettese 0-0 LIVE: subito doppio brivido per i bianconeri, pericoloso Puczka Da un lato, i giovani bianconeri cercano di trovare il gol, dall’altro la Sambenedettese si difende con ordine. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Juventus Next Gen Argomenti discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Sambenedettese; Serie C | Torres-Juventus Next Gen | La partita; Pronostici Juventus Next Gen-Sambenedettese: Statistiche, Analisi, Dove in TV 12.02.2026 Serie C; Giovedì Juve Next Gen-Sambenedettese: dalle 15 alcune vie chiuse vicino al Moccagatta. Juventus Next Gen-Sambenedettese, gli aggiornamenti della partitaALESSANDRIA. La Sambenedettese riparte da Alessandria. Alle 18 la squadra di Marco Mancinelli scenderà in campo allo stadio Giuseppe Moccagatta per affrontare la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla ... lanuovariviera.it Juventus Next Gen-Sambenedettese: le formazioni ufficialiAppuntamento infrasettimanale per la Juventus Next Gen, impegnata davanti al proprio pubblico contro la Sambenedettese nella gara valida per la 26ª giornata del girone B di Serie C. Il ... tuttojuve.com Partita Ravenna F.C. – Juventus Next Gen di domenica 15 febbraio: le possibili modifiche alla viabilità - facebook.com facebook Da #Muharemovic a #Licina e #Oboavwoduo, Claudio #Chiellini parla della Juventus Next Gen x.com

