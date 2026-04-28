Juventus Locatelli sempre più leader della Juventus

Nella recente partita contro il Milan, il centrocampista della Juventus ha mostrato grande presenza in campo, contribuendo con impegno e determinazione. Durante l’incontro, ha svolto un ruolo centrale nel reparto di mediana, dando continuità alla manovra e supportando la difesa. La sua prestazione ha attirato l’attenzione dei media, confermando il suo ruolo crescente all’interno della squadra e la sua importanza nel contesto della stagione.

Locatelli, cuore e polmoni: il nuovo leader silenzioso della Juventus. Nella difficile partita contro il Milan, Manuel Locatelli si è eretto a baluardo insuperabile, disputando una partita da “capitano vero”. Il centrocampista azzurro è diventato, mai come in questo periodo, il cuore pulsante della formazione bianconera. Ciò che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Locatelli sempre più leader della Juventus LOCATELLI (CAPITANO DELLA JUVENTUS) MI HA BLOCCATO SUI SOCIAL! Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Locatelli sempre più leader della Juve Leggi anche: Juventus, top e flop Atalanta-Juventus 3-0: si salva solo Locatelli Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Locatelli: Il rinnovo un sogno, un anno alla Juve è come farne sette altrove; Locatelli: Dobbiamo tornare a vincere, il progetto è solido e la società penserà al mercato; La rinascita di Locatelli: dalle critiche alla fascia, fino al rinnovo con la Juventus; Il dirigente della Juventus Comolli: fiducia in Locatelli per tornare a vincere dopo il rinnovo. Juventus, Spalletti: Ho sbagliato a non convocare Locatelli in Nazionale. E sul caso Rocchi...Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha analizzato il pareggio di San Siro contro il Milan: E'. tuttomercatoweb.com Milan-Juventus, moviola: il giallo del gol annullato, graziato due volte LocatelliLa prova dell’arbitro Sozza a San Siro nel posticipo della 34esima giornata di serie A Milan-Juventus analizzata al microscopio da Graziano Cesari, cinque gli ammoniti, la moviola ... sport.virgilio.it Le emozioni di Alfonso Montero nell'allenarsi con la prima squadra. Cosa "ruberebbe" da Bremer, Kalulu e dall'ex Juve Danilo #juve #juventusnews24 #montero - facebook.com facebook Calabria a San Siro per Milan-Juventus: "E' stato bellissimo rivedervi tutti" x.com