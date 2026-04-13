Juventus Locatelli sempre più leader della Juve

Nella recente partita della Juventus a Bergamo, Manuel Locatelli si è distinto come protagonista, contribuendo alla vittoria della squadra. La sua prestazione ha mostrato un notevole miglioramento rispetto alle precedenti, confermando il ruolo di leader silenzioso che sta assumendo all’interno del team. La vittoria ha sottolineato la crescita individuale del giocatore, che si sta consolidando come punto di riferimento per i compagni.

Manuel Locatelli: la metamorfosi del leader silenzioso. La vittoria della Juventus a Bergamo ha restituito l’immagine di un Manuel Locatelli profondamente rigenerato. Il post celebra l’ennesima grande prova di un calciatore la cui crescita sotto la gestione di Luciano Spalletti è definita impressionante, al punto da farlo sembrare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Locatelli sempre più leader della Juve Ultimissime Juve LIVE: Boga sempre più bianconero, Barcellona su Locatellidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030 sempre più vicino. Le cifre dell’ingaggio e tutti i dettagli sul prolungamento del capitanodi Redazione JuventusNews24Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030 sempre più vicino. Manuel Locatelli sul rigore non dato in Lazio Juve