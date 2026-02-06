La Juventus esce sconfitta con uno schiacciante 3-0 contro l’Atalanta e viene eliminata dalla Coppa Italia. La partita si mette subito male per i bianconeri, che non riescono a reagire e subiscono tre reti. Solo Locatelli si distingue come l’unico a tenere il passo. La squadra di Allegri si presenta senza idee e senza energie, lasciando il campo agli avversari senza resistenza.

Disastro totale per la Juventus in Coppa Italia. I bianconeri vengono eliminati dalla competizione con un sonoro 3-0. Un risultato forse un po' bugiardo visto l'andamento della partita. La Juventus infatti ha giocato un ottima partita creando molte occasioni da gol non concretizzate dai bianconeri. Di contro l'Atalanta è stata

Juventus, top e flop Atalanta-Juventus 3-0: si salva solo Locatelli

Nella partita tra Juventus e Napoli, i bianconeri si impongono con un netto 3-0 allo Stadium.

Teun Koopmeiners, passato dall'Atalanta alla Juventus, sta vivendo una fase difficile.

