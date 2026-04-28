Il calciatore turco della Juventus sta affrontando un'infiammazione al ginocchio che lo ha costretto a partire dalla panchina nelle ultime partite. Per migliorare la condizione fisica, ha bisogno di un periodo di riposo e si è accordato con l'allenatore per gestire il suo recupero. La società ha comunicato che il giocatore seguirà un percorso personalizzato per tornare in forma.

La qualificazione Champions prima di tutto. Kenan Yildiz, entrato soltanto nel finale di partita contro Bologna e Milan, sta stringendo i denti pur di non abbandonare la Juventus nel momento decisivo della corsa al quarto posto con Como e Roma, entrambe dietro di tre punti. Probabilmente il 10 avrebbe bisogno di riposo e di fermarsi del tutto per dare tregua al ginocchio infiammato. Il calendario, però, non lo permette e così dalla partita con l’Atalanta a quella di San Siro, con in mezzo il Bologna, il giocatore e la Juventus hanno optato per un compromesso: gestione settimanale, con terapie e allenamenti in squadra soltanto alla vigilia, e part-time in partita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus, le condizioni di Yildiz: ha bisogno di riposo, patto con Spalletti

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