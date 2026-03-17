Dopo il giorno di riposo, le condizioni di Thuram e Yildiz sono state valutate in vista della partita contro il Sassuolo. Entrambi i giocatori sono stati monitorati dallo staff medico e dagli allenatori, che hanno osservato il loro stato di forma e la disponibilità per la prossima sfida. La squadra si prepara quindi ad affrontare l’impegno di sabato sera.

Juventus, le condizioni di Thuram e Yildiz in vista della sfida di sabato sera con il Sassuolo. Cosa filtra dalla Continassa e tutte le novità. La Juve ha ripreso oggi gli allenamenti presso il centro sportivo della Continassa dopo il break concesso da Luciano Spalletti. L’obiettivo primario è dare continuità alla striscia di successi e preparare nei minimi dettagli l’anticipo di sabato sera contro il Sassuolo. ULTIMISSIME JUVE LIVE Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attenzione dello staff medico è rivolta principalmente a due pedine chiave uscite acciaccate dall’ultima trasferta. Si tratta di Kenan Yildiz e Khephren Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, le condizioni di Thuram e Yildiz dopo il giorno di riposo: ecco quali impressioni ci sono in vista del match con il Sassuolo

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