La Juventus sta puntando molto sulla solidità della propria difesa in vista della qualificazione alla prossima Champions League. Attualmente, la retroguardia si sta distinguendo come elemento chiave nella corsa al quarto posto in classifica. La partita e i risultati recenti hanno mostrato come la fase difensiva sia diventata un punto forte della squadra, contribuendo alle sue possibilità di ottenere risultati positivi.

di Francesco Spagnolo Juventus, la difesa in questo momento si sta rivelando l’arma in più di Spalletti nella corsa al quarto posto. Ecco tutti i dettagli sui bianconeri. In attesa di ritrovare i gol del suo centravanti Dusan Vlahovic, Luciano Spalletti ha deciso di costruire la volata per la qualificazione in Champions League sulle fondamenta più solide possibili: la retroguardia. La vera svolta stagionale è scattata dopo il pirotecnico 3-3 contro la Roma di inizio marzo. Da quel momento, i bianconeri hanno eretto un vero e proprio muro, subendo una sola rete nelle successive sette giornate. Un ruolino di marcia impressionante, che si traduce in sei clean sheet e in un primato difensivo assoluto, imbattuto nei cinque maggiori campionati europei.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, la vera svolta arriva dalla difesa: la retroguardia fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions

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