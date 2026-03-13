Torricelli avverte la Juventus | Qualificazione alla prossima Champions? Sono convinto che quest’anno accadrà questo

Un ex calciatore ha rivolto un messaggio alla Juventus, affermando di essere convinto che la squadra riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions League quest’anno. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi o le condizioni della squadra. La sua opinione si basa su considerazioni personali, senza riferimenti a fatti specifici o dati ufficiali.

Torricelli avverte la Juventus: «Qualificazione alla prossima Champions League? Sono convinto che.». L’analisi dell’ex calciatore bianconero. Moreno Torricelli, a margine del podcast realizzato da Tuttosport per ricordare la Champions League vinta dalla Juventus nel 96, ha parlato così a Radio Bianconera. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO JUVE IN CHAMPIONS – « Spero di sì. Ha tutte le carte in regola per puntare all’obiettivo minimo di stagione. Siamo in una situazione che sicuramente fino all’ultima giornata ci sarà da sudare. Però credo che per qualità possiamo fare bene. Bisogna qualificarci in Champions » ANALOGIE LIPPI-SPALLETTI – « Quell’abbraccio che c’è stato dopo il gol di Thuram è significativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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