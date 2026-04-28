Juventus | i rinforzi estivi arrivano dal Real?

La Juventus sta cercando nuovi giocatori per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi che circolano, alcuni calciatori del Real Madrid potrebbero lasciare il club in estate. La società bianconera valuta diverse opzioni per completare l’organico, seguendo le indicazioni del mercato e delle esigenze tecniche. La trattativa con alcuni calciatori del club spagnolo sembra essere tra le possibilità più concrete.

La Juventus è a caccia di rinforzi e dal Real Madrid sono in uscita diversi profili interessanti per il mercato estivo. Rudiger o Huijsen biss? Il rinforzo può arrivare da Madrid. Antonio Rüdiger è stato accostato con insistenza ai colori bianconeri come possibile pilastro della difesa del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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