Ospedale Monaldi di Napoli nella bufera dopo il caso Domenico | arrivano i rinforzi dal Bambino Gesù

L'ospedale Monaldi di Napoli è al centro dell'attenzione dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, con le autorità napoletane che stanno conducendo un’indagine. Nel frattempo, la Procura di Bolzano si è dichiarata incompetente, e al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati presso quella procura. Sono stati inviati rinforzi dal Bambino Gesù per supportare le indagini.

Per la morte del piccolo Domenico Caliendo, Napoli indaga e Bolzano si dichiara incompetente. Non ci sono dunque iscritti nel registro degli indagati della Procura bolzanina, e a confermarlo - ieri - è stato il procuratore della città trentina, Axel Bisignano. Tutto questo accade nel corso di una giornata convulsa, contrassegnata da altre due notizie: le dimissioni dall'incarico del direttore amministrativo dell'ospedale Monaldi, Alberto Pagliafora. Si dimette, anzi no. Contrordine: a distanza di poche ore dalla notizia filtrata (nonostante il fitto riserbo dell'ospedale), in serata l'ufficio stampa del Monaldi fa sapere che «il direttore amministrativo Alberto Pagliafora ha ritirato le dimissioni rassegnate qualche ora fa per seri problemi familiari».