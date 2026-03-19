Juventus i rinforzi possono arrivare dal Manchester United | Zirkzee e Casemiro

La Juventus sta valutando possibili acquisti dal Manchester United, concentrandosi su Zirkzee e Casemiro. I due giocatori sono tra i nomi più caldi nelle trattative di mercato del club bianconero. La società ha aperto negoziati per rinforzare la rosa, con l’obiettivo di definire le prossime mosse nei prossimi giorni. La decisione di portare a Torino i due calciatori dipende dagli esiti delle trattative in corso.

La Juventus guarda in Premier League e cerca rinforzi in casa Red Devils: Zirkzee e Casemiro sono gli obbiettivi principali. Zirkzee rinforzo per l’attacco Zirkzee accostato alla Juventus nella finestra del mercato estivo, questo secondo quanto riportato da Nico Schira. Il giocatore era stato giò accostato nella finestra del mercato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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