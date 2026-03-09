Juventus | Tonali sogno proibito

Sandro Tonali è al centro delle attenzioni del calciomercato estivo 2026, con la Juventus coinvolta in un'operazione che ha attirato l'interesse di diverse squadre internazionali. La trattativa tra le parti è ancora in corso e nessuna ufficialità è stata annunciata. La Juventus segue con attenzione la situazione, mentre altri club mostrano interesse per il centrocampista.

Sandro Tonali è diventato il nome più caldo del calciomercato estivo 2026, e la Juventus si trova al centro di una vera e propria asta internazionale. Il centrocampista italiano, ex Milan e oggi pilastro del Newcastle United, è da tempo nel mirino della dirigenza bianconera, che lo considera il profilo