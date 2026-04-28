La Juventus ha rafforzato la linea difensiva nelle ultime sfide di campionato, subendo soltanto un gol nelle ultime sette partite giocate. La squadra ha mantenuto alta la solidità difensiva, riuscendo a evitare reti avversarie per un lungo periodo. Questa serie di partite senza subire reti rappresenta un record per il campionato in corso. La difesa della squadra si è dimostrata compatta e difficile da superare.

La Juventus ha alzato il muro difensivo e nelle ultie sette partite di campionato ha subito solo un gol. Juventus: la difesa da record che può valere una stagione. C’è un dato che sta ridisegnando le gerarchie del campionato e restituendo fiducia a tutto l’ambiente juventino: un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, bianconeri alzano il muro: solo 1 gol subito in 7 partite

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