Pagelle Juventus Next Gen Guidonia Montecelio | primo sigillo da urlo per Licina Scaglia e Van Aarle alzano il muro VOTI

Nella 36ª giornata di Serie C 202526, la Juventus Next Gen ha affrontato il Guidonia Montecelio in una partita che ha visto alcuni protagonisti distinguersi. Tra i giocatori che hanno lasciato il segno, Licina ha segnato il suo primo gol, mentre Scaglia e Van Aarle hanno contribuito a mantenere la porta inviolata. I voti attribuiti ai calciatori riflettono le loro prestazioni sul campo durante questo incontro.

Bernardo Silva Juve, è sempre più bagarre per il portoghese: quattro club e i bianconeri sul giocatore. E l’entourage ha preso una decisione. Gli aggiornamenti Boga Juve, il club ora accelera per il riscatto: il ragazzo ha questo desiderio. Ultime Senesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino. Gli aggiornamenti Muharemovic Juventus, l’Inter aumenta il pressing sul difensore. Le ultimissime sulla trattativa Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0: decide una magia di Licina, partita da squadra vera dei bianconeri! Juventus Next Gen, primo gol in bianconero per Licina: il talento tedesco si sblocca contro il Guidonia Montecelio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Next Gen Guidonia Montecelio: primo sigillo da urlo per Licina, Scaglia e Van Aarle alzano il muro VOTI Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE: tre occasioni per gli ospiti! Primo squillo bianconero firmato Scagliadi Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di... Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0 LIVE: magia di Licina, i bianconeri sono avanti con il primo gol del classe 2007!di Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di...