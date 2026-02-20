Juventus 14 gol subiti nelle ultime 5 partite | qual è il vero problema dei bianconeri? VIDEO di Marco Baridon

La Juventus ha subito 14 gol nelle ultime cinque partite, un dato che preoccupa i tifosi. La squadra ha mostrato difficoltà difensive evidenti, con errori ripetuti e poca compattezza. La mancanza di concentrazione e alcuni infortuni hanno influito sulle prestazioni recenti. I giocatori cercano di correggere gli errori durante gli allenamenti, ma resta ancora molto lavoro da fare. La prossima sfida sarà decisiva per capire se riusciranno a migliorare.

Juventus, 14 gol subiti nelle ultime 5 partite: qual è il vero problema dei bianconeri? L'analisi a cura del giornalista Marco Baridon. Il giornalista Marco Baridon, attraverso i canali social CalcioNews24.com, mette sotto la lente d'ingrandimento l'allarmante involuzione della Juventus di Luciano Spalletti. Il dato è inequivocabile e riflette una crisi strutturale: 14 gol incassati nelle ultime 5 sfide ufficiali. Secondo l'analisi di Baridon, la fragilità bianconera è frutto di una serie di errori tecnici che si sommano a un atteggiamento poco convinto in alcune fasi della partita.