Juve Verona Sammarco perde una pedina | sarà squalificato per il match dell’Allianz Stadium Il comunicato
Durante la partita tra Juventus e Verona, un calciatore del Verona è stato sanzionato con una giornata di squalifica e non potrà scendere in campo nell'incontro all'Allianz Stadium. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando che verrà escluso dalla sfida di domenica a causa di un'ammonizione ricevuta nella partita contro il Lecce.
di Francesco Spagnolo Juve Verona, Valentini salterà la sfida di domenica per squalifica dopo l’ammonizione presa contro il Lecce. Ecco il comunicato del Giudice Sportivo. La notizia era praticamente certa visto che Nicolas Valentini era diffidato e l’ammonizione presa contro il Lecce lo aveva praticamente tolto dai giochi in vista della sfida di domenica contro la Juve. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Ma ora è anche ufficiale: il Verona di Sammarco non potrà contare sul proprio difensore per la trasferta di Torino. Valentini, infatti, è stato fermato un turno dal Giudice Sportivo. COMUNICATO – « VALENTINI Nicolas (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione) ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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