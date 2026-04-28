Juve Verona Sammarco perde una pedina | sarà squalificato per il match dell’Allianz Stadium Il comunicato

Durante la partita tra Juventus e Verona, un calciatore del Verona è stato sanzionato con una giornata di squalifica e non potrà scendere in campo nell'incontro all'Allianz Stadium. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando che verrà escluso dalla sfida di domenica a causa di un'ammonizione ricevuta nella partita contro il Lecce.