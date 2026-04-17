Juve Verona ufficiale l’orario del match | ecco quando si gioca il match dell’Allianz Stadium

È stato reso noto l’orario ufficiale della partita tra Juventus e Verona, che si disputerà all’Allianz Stadium di Torino. La data e l’orario sono stati comunicati e il match si svolgerà secondo il programma stabilito. La sfida è inserita nel calendario delle gare di campionato e si terrà nella giornata prevista. La partita vedrà le due squadre scendere in campo nel rispetto del calendario ufficiale.

di Angelo Ciarletta Juve Verona, deciso ufficialmente l’orario della sfida: ecco quando si gioca il match in programma all’Allianz Stadium di Torino. La Juve conosce finalmente il proprio cammino per il futuro del campionato. La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario degli anticipi e dei posticipi, stabilendo che la sfida contro l’ Hellas Verona si disputerà domenica 3 maggio alle ore 18:00.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il match di cartello tra Como e Napoli si giocherà sabato 2 maggio alle ore 18.00, ma l’attenzione è rivolta soprattutto a domenica sera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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