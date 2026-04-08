Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE | Padoin guida il pressing un’ora di gioco ma poche emozioni

Nella semifinale di Coppa Italia Primavera, la partita tra Juventus e Parma si è conclusa con un pareggio senza reti, dopo un'ora di gioco. Padoin ha guidato il pressing della squadra bianconera, ma sono state poche le occasioni da gol create durante l'incontro. La cronaca riporta una gara equilibrata, con poche azioni pericolose e un risultato che lascia ancora aperto il passaggio alla finalissima.

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