La squadra giovanile della Juventus si è classificata al quinto posto nel girone B di Serie C, chiudendo la regular season con un record storico. Ora si prepara ad affrontare i playoff post-season, con la sfida in programma contro la Vis Pesaro. La stagione ha visto la formazione ottenere risultati significativi, aprendo la strada a nuove ambizioni nel torneo.

? Cosa sapere La Juve Next Gen chiude al quinto posto nel girone B di Serie C.. Il gruppo di Brambilla affronta la Vis Pesaro nei playoff post-season.. La Juve Next Gen conquista il quinto posto nel girone B di Serie C, segnando la migliore conclusione storica della seconda squadra bianconera dopo otto anni di attività dal lancio del progetto. Il gruppo guidato da Brambilla si prepara ora per l’esordio nei playoff contro la Vis Pesaro, con un organico che mostra una maturità sorprendente tra giovani talenti e nuovi innesti arrivati durante la sessione invernale. Il bilancio stagionale che emerge dai dati della regular season non racconta solo un piazzamento d’eccellenza, ma descrive un percorso di crescita strutturato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve Next Gen: record storico e sogni di gloria nei playoff

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