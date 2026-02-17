Juve missione Istanbul tra sogni di gloria e l’incubo squalifiche | 5 big in diffida

La Juventus, guidata da Luciano Spalletti, arriva a Istanbul per la partita di andata dei playoff di Champions League, dopo aver scoperto che cinque giocatori principali sono in diffida. La squadra si prepara a sfidare il Fenerbahçe con la consapevolezza che una squalifica potrebbe compromettere le prossime sfide e cambiare le carte in tavola. La tensione cresce tra i tifosi, che sperano in una vittoria senza rischi disciplinari.

La Juventus di Luciano Spalletti approda a Istanbul per l’andata dei playoff di Champions League con il peso della storia e la pressione del presente. La capitale turca, teatro di storiche disfatte per il calcio italiano — dalle finali perse da Milan e Inter fino all’eliminazione bianconera nel fango del 2013 proprio per mano del Galatasaray — torna a essere l’epicentro delle ambizioni europee della Vecchia Signora. In un clima che si preannuncia ostile, il sodalizio torinese dovrà gestire una doppia minaccia: l’impeto offensivo guidato da Victor Osimhen e una situazione disciplinare estremamente precaria che rischia di decimare la squadra in vista del match di ritorno a Torino.🔗 Leggi su Como1907news.com

