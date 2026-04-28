L'ex attaccante della Juventus ha delineato un piano per la prossima stagione, individuando tre giocatori come punti fermi: Yildiz, Bremer e Conceiçao. Nel frattempo, ha espresso dubbi sulla leadership di Jonathan David, preferendo invece puntare su Gabriel Jesus come elemento chiave. La strategia si concentra su questi nomi, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista del 2026-27.

? Cosa sapere Ravanelli individua Yildiz, Bremer e Conceiçao come pilastri per la Juventus 2026-27.. L'ex attaccante critica la leadership di Jonathan David e punta su Gabriel Jesus.. L’analisi di Fabrizio Ravanelli sulla struttura tecnica della Juventus proietta il club verso la stagione 2026-27, delineando un nucleo centrale composto da Kenan Yildiz, Gleison Bremer e Francisco Conceiçao per garantire stabilità e risultati ai bianconeri. Il leggendario attaccante della Juventus, protagonista del successo in Champions League nel 1996, ha analizzato le dinamiche attuali della squadra, soffermandosi sulle difficoltà offensive riscontrate durante l’attuale esercizio sportivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, il piano di Ravanelli: 3 pilastri e il dubbio su David

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