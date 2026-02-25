Gol Locatelli Juve Galatasaray 1-0 | il capitano bianconero su rigore dà il via alla rimonta della Vecchia Signora

Gol Locatelli, il capitano bianconero su rigore ha sbloccato il match aprendo le danze e aumentando le speranze di rimonta della Vecchia Signora. La rimonta bianconera all’Allianz Stadium prende ufficialmente corpo grazie a un episodio che ha riacceso le speranze di qualificazione. Dopo un inizio contratto, la squadra di Spalletti ha trovato il guizzo necessario per scardinare il muro turco. Al minuto 35, la pressione juventina ha costretto la difesa avversaria all’errore: calcio di rigore per i bianconeri! Fallo di Torreira su Thuram, un intervento scomposto che l’arbitro non ha esitato a sanzionare. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Sul dischetto si è presentato il centrocampista azzurro, apparso gelido nonostante la tensione altissima della serata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus-Galatasaray 0-0 - Perin salva tutto su Osimhen! Occasione Juve con Conceicao13’ - Primo cartellino giallo del match, lo rimedia Osimhen per un intervento scomposto su McKennie. L’ex Napoli ha dovuto fermare un’azione pericolosa dei bianconeri, ora buon calcio di punizione ... tuttojuve.com

LIVE Juventus-Galatasaray 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: Gatti di testa sfiora il gol!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5' Gatti di testa manda alto da buona posizione. 3' Calcio d'angolo per il Galatasaray, McKennie ferma Yilmaz. oasport.it

