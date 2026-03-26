Il Liverpool sta valutando l'acquisto di un attaccante portoghese come possibile sostituto di Salah. La Juventus ha stabilito un budget di partenza per avviare le trattative per il calciatore e ha comunicato questa cifra ai propri interlocutori. La trattativa tra le due parti potrebbe avviarsi sulla base di questa cifra, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Conceicao Liverpool, per il dopo Salah i Reds ragionano anche sul talento lusitano. La Juve parte da questa cifra per imbastire una trattativa. La Juve si prepara a una sessione di mercato movimentata, tra pianificazione degli acquisti e gestione delle offerte per i propri pezzi pregiati. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la primavera ha acceso i riflettori su diversi protagonisti della rosa. Se Andrea Cambiaso piace al Barcellona e Pierre Kalulu è seguito in Premier League, l’ultima novità riguarda Francisco Conceição.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao Liverpool, i Reds pensano al portoghese per il dopo Salah. E la Juve parte da questa cifra per imbastire una trattativa

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