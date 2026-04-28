Judoka Riccionese Sofia Longo d’argento a Berlino | quarta medaglia europea consecutiva

Il 25 aprile sarà ricordato come una giornata importante per la judoka riccionese Sofia Longo, che ha conquistato la medaglia d’argento alla European Cup Cadet di Berlino. Con questo risultato, Longo ha ottenuto la quarta medaglia europea consecutiva, portando in alto il nome della sua città in ambito internazionale. Mentre il paese celebrava la Festa della Liberazione, la judoka festeggiava un traguardo significativo nel suo percorso sportivo.

Il 25 aprile rimarrà negli annali per la Judoka Riccionese: mentre l’Italia celebrava la Liberazione, la società riccionese festeggiava un nuovo, straordinario risultato internazionale con Sofia Longo e la sua medaglia d’argento alla European Cup Cadet di Berlino, firmando la quarta medaglia.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate La judoka riccionese Sofia Longo è bronzo alla European Cup di PorecLa judoka riccionese Sofia Longo ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo alla European Cup U18 di Pore?, disputata il 28 febbraio 2026. La Judoka Riccionese partecipa alla Rome Cadet European Cup 2026: Sofia Longo conquista il bronzoLa Rome Cadet European Cup 2026 ha riunito 31 nazioni e 762 judoka lo scorso fine settimana, confermandosi uno degli appuntamenti internazionali più... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Longo è d’argento nella European Cup Cadet di Berlino; European Cup Cadet di judo a Berlino: Longo d’argento nei -44 kg, tre azzurri ai piedi del podio. Judoka Riccionese: Sofia Longo è argento all'European Cup Cadet di BerlinoIl 25 aprile 2026 rimarrà negli annali per la Judoka Riccionese: mentre l’Italia celebrava la Liberazione, la società riccionese festeggiava un nuovo, straordinario risultato internazionale con Sofia ... newsrimini.it Judoka Riccionese, le giovanissime Matteini e Longo a podio al Trofeo Interregionale di CastenasoBuoni risultati per la Judoka Riccionese al Trofeo di Castenaso, andato in scena sabato scorso e caratterizzato da una forte partecipazione interregionale. chiamamicitta.it Coppa Italia judo, quinto posto per De Paoli Buone indicazioni per la Judoka Riccionese ASD dalla Coppa Italia 2026 di judo, andata in scena a Gerenzano, in provincia di Varese. La società romagnola si è presentata con due atleti nelle categorie senior, Bru facebook