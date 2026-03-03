La judoka riccionese Sofia Longo è bronzo alla European Cup di Porec

La judoka riccionese Sofia Longo ha ottenuto il bronzo alla European Cup U18 di Porec, disputata il 28 febbraio 2026. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diversi paesi europei, che si sono confrontati in diverse categorie di peso. Longo, con questa vittoria, ha portato a casa una medaglia importante nel suo percorso di crescita sportiva.

La judoka riccionese Sofia Longo ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo alla European Cup U18 di Pore?, disputata il 28 febbraio 2026. L'atleta della Judoka Riccionese, allenata dal padre Maestro Giuseppe Longo, ha mostrato determinazione e maturità tecnica lungo tutto il percorso di.