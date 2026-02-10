La Judoka Riccionese partecipa alla Rome Cadet European Cup 2026 | Sofia Longo conquista il bronzo

La judoka Riccionese Sofia Longo ha conquistato il bronzo alla Rome Cadet European Cup 2026. La competizione, che si è svolta lo scorso fine settimana, ha visto la partecipazione di 762 judoka da 31 paesi. La Longo si è distinta tra le giovani promesse del judo europeo, portando a casa un risultato importante per la sua carriera.

La Rome Cadet European Cup 2026 ha riunito 31 nazioni e 762 judoka lo scorso fine settimana, confermandosi uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi del calendario giovanile europeo. La Judoka Riccionese ha preso parte alla competizione con tre atleti, distinguendosi in modo.

