Il Napoli annuncia alcune modifiche nella formazione in vista della partita contro la Lazio, con Beukema che prende il posto di Juan Jesus in difesa. La squadra del tecnico mantiene la strategia offensiva, affidandosi ai quattro attaccanti principali fin dall'inizio. Il presidente del club si reca nuovamente allo stadio Maradona, dove potrebbe incontrare altri dirigenti o membri dello staff. La partita si avvicina e le scelte tattiche sono state ufficializzate.

I Fab Four, of course: perché averceli è un dono del calcio ed allora conviene approfittarne, almeno fino a quando si può. Giocano loro, ancora loro, di nuovo loro, la somma del talento e della autorevolezza a cui non è il caso di rinunciare, aspettando che pure attraverso la loro genialità migliori esteticamente il Napoli. Per la Lazio, Conte insiste, con quella voglia matta di arrivare dove deve e però farcela anche accontentando dal punto di vista stilistico: cinque vittorie ed un pareggio, da quando sono tornati, qualche primo tempo un po’ così ma comunque una personalità sfacciata, sufficiente per riprendersi il proprio ruolo e mettere le mani sul secondo posto, che ormai è diventato un traguardo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, le scelte di Conte contro la Lazio: Beukema al posto di Juan Jesus

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