Il Jova Giro 2026 è stato annunciato ufficialmente da Jovanotti. Il tour prevede diverse tappe in varie città italiane e si svolgerà in parte su percorsi in bicicletta. L'artista ha condiviso i dettagli del progetto durante un evento a Cortona, descrivendo il percorso e le tappe previste per il 2026. La manifestazione combina musica e sport, coinvolgendo i partecipanti in un evento itinerante su più fronti.

CORTONA– Il Jova Giro 2026 è ufficiale. Jovanotti ha presentato il suo nuovo progetto al Campidoglio, insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri: tra un concerto e l’altro del Jova Summer Party, Lorenzo Cherubini percorrerà in bicicletta circa 2mila chilometri attraverso l’Italia, dal centro al sud e ritorno nella capitale. Il tour estivo prenderà il via il 7 agosto da Olbia e si concluderà il 12 e 13 settembre con i due concerti finali al Circo Massimo. Le tappe intermedie toccheranno Montesilvano (12 agosto), Barletta (17 agosto), Catanzaro (22 agosto), Palermo (29 e 30 agosto) e Napoli (5 settembre). Il Jova Giro si svilupperà lungo l’Appennino, il Gran Sasso, la costa adriatica, la Calabria, la Sicilia e il Tirreno fino a Roma.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Jovanotti, tour 2026 in bici: tutte le tappe del Jova Giro

Jovanotti in Brisbane #downunder #jovanotti

Notizie correlate

Jovanotti in bici: 2000 km tra musica e natura col Jova Giro? Cosa sapere Jovanotti percorrerà 2000 km in bici tra Centro e Sud Italia dal 9 agosto.

Jovanotti in Campidoglio: con Gualtieri suona e canta presentando il “Jova giro”Da Roma di nuovo a Roma, ma lungo un percorso tutt’altro che circolare fatto in bici: è il senso del “Jova Giro”, il progetto itinerante che...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Jovanotti, al via da Roma il Jova Giro: Tra un concerto e l’altro in bici verso il Sud; Il Jova Giro, il tour di Jovanotti diventa viaggio: da Roma a Roma; Jovanotti: tra un concerto e l'altro giro l'Italia in bici. Con i prezzi dei biglietti uguali da dieci anni. A Sanremo con De Martino? Per ora no; 'Jova Giro' da Roma a Roma, l'annuncio di Jovanotti in Campidoglio.

Jova Giro: quando la musica si fa in biciclettaDa Roma al Sud, attraverso l'Italia lenta: il tour estivo di Jovanotti tra concerti, pedali e valorizzazione del territorio. consumerismo.it

Il Jova Giro, il tour di Jovanotti diventa viaggio: da Roma a RomaMusica e bici in un racconto collettivo tra strade, paesaggi e concerti nel centro sud dell'Italia, con partenza il 9 agosto dalla Capitale e gran finale a settembre al Circo Massimo ... rainews.it

Jovanotti non torna semplicemente in tour… rivoluziona tutto! Nasce il Jova Giro, un viaggio tra musica, strada e libertà che attraversa l’Italia e culmina in eventi imperdibili. E attenzione: Palermo raddoppia con due date esplosive che promettono di essere tra i facebook

Jovanotti accolto dal sindaco Gualtieri in Campidoglio per il Jova Giro, che partirà e tornerà a Roma. Il 12 e 13 settembre la chiusura del tour con due serate di musica e arte al Circo Massimo. Info ow.ly/f8bB50YOTnM x.com